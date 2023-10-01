VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor
Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
TEKNOFEST İzmir sona erdi
Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Silah yurt dışı menşeili olabilir
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu devam edecek
Emine Erdoğan'dan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşım
01 Ekim 2023 Pazar 19:54:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 19:54:00

Pakistan'daki terör saldırılarında bilanço artıyor: Can kaybı 65

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'da 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber eyaletlerinde 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Belucistan ve Hayber eyaletlerinde aynı gün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesindeki cami yakınında 29 Eylül'de Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 1'i polis 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Etiketler : PAKİSTAN TERÖR SALDIRISI CAN KAYBI
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX