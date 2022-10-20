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20 Ekim 2022 Perşembe 16:42:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 16:42:00

Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernekten selzedelere 120 ton insani yardım

Kaynak: AA

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Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü (STK) Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), Sindh eyaletinde selzedelere 120 ton insani yardımda bulundu.

Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), Türkiye'den özel bir firma ve Dost Eli Derneği iş birliğiyle Kambar Şahdadkot bölgesine bağlı Miro Han ilçesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye yardım ulaştırdı.

PAMDER Ülke Koordinatörü Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetleri başlattıklarını belirtti.

Uğurlu, bu kapsamda Türkiye'den bir STK ve özel bir firmanın iş birliğiyle Miro Han ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine 120 ton insani yardım ulaştırdıklarını dile getirerek, "Yardımları 985 aileye ulaştırdık. Bu yardımlar içerisinde yatak, çadır, barınma, mutfak ve gıda malzemeleri bulunuyor. Bunlardan 6 bin kişinin faydalanması bekleniyor." dedi.

TÜRKLERE YARDIM TEŞEKKÜRÜ

Yardım faaliyetlerine destek veren firmanın ortaklarından Sinan Özyön, Pakistan'daki sel felaketine ilişkin haberlerin ardından yardım için gerekli hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, Pakistan'da okuyan bir babanın evlatları olarak afetten etkilenenlere kayıtsız kalamayacaklarını ve bu sebeple destek sağlamak amacıyla bu ülkeye geldiklerini söyledi.

Söz konusu firmanın diğer ortağı Mervan Özyön de "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturu gereğince Pakistan'da yaşanan sel felaketi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına destek olan Miro Han'daki Talimül Kur'an Medresesi'nin Baş Müderrisi Münir Ahmed, selin çok tehlikeli olduğuna ve büyük zarar gördüklerine işaret ederek, "Bu medrese bile sular altındaydı. Bu kadar büyük yardım bugüne kadar hiçbir selzedeye verilmemişti. Bu yardımları Türk kardeşlerimiz yaptı. Dualarımız sizinle beraber." dedi.

Etiketler : pakistan sel felaketi yardım pamder
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