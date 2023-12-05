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05 Aralık 2023 Salı 10:31:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 10:31:00

Pakistan'da organ mafyası çökertildi

Kaynak: AA

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Pakistan'da 90 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalandı. Çetenin, böbrekleri zenginlere 2,5-5 milyon rupi (256 bin-513 bin lira) civarında sattığını dile getiren Han, mağdurların ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar olduğuna dikkati çekti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Lahor şehrinde polis, 90 kişinin böbreğini satan çetenin 3 üyesini yakaladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Emniyet Müdür Yardımcısı Saddar Sidra Han, basına yaptığı açıklamada, köylerde yaşayan yoksul insanları iş verme vaadiyle kandırarak böbreklerini satan çetenin 3 üyesinin yakalandığını duyurdu.

Han, çete üyelerinin köylüleri çalışma vaadiyle önce İslamabad'a getirdiğini belirterek, "Burada sözde yurt dışında çalışmak için köylüler zorunlu tıbbi teste tabi tutuluyor ve böbrekleri özel bir çiftlik evinde çıkarılıyor." dedi.

Çetenin, böbrekleri zenginlere 2,5-5 milyon rupi (256 bin-513 bin lira) civarında sattığını dile getiren Han, mağdurların ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar olduğuna dikkati çekti.

Han, şu ana kadar 90 kişinin böbreğinin satıldığını belirlediklerini ifade ederek, operasyonu gerçekleştiren doktorların da arandığını kaydetti.

Lahor'da 3 Ekim'de 328 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalanmıştı.

Etiketler : pakistan organ mafya
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