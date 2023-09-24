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Pakistan'da iki tren çarpıştı: 31 kişi yaralandı
24 Eylül 2023 Pazar 16:39:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 16:39:00

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 31 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Mianvali şehrinden Lahor'a giden yolcu treni, istasyonda duran yük treni ile Şekipura bölgesinde çarpıştı.

Trenlerin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı.

Yetkililer, yolcu treni makinistinin treni durdurmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri makinist dört yetkili görevlerinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle Lahor'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Navabşah kenti yakınlarında 6 Haziran'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Etiketler : pakistan pakistan tren kazası tren kazası
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