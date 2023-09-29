Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 52 kişi öldü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınındaki intihar saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla yaralı var.
Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.
CAMİ YAKININDA SALDIRI: 52 ÖLÜ— 24 TV (@yirmidorttv) September 29, 2023
Güney Asya ülkesi Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi. Katliam gibi saldırıda ilk belirlemelere göre en az 52 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/haJgGUEf3K
Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.
Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.
Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.
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