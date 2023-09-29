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29 Eylül 2023 Cuma 12:03:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 12:03:00

Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 52 kişi öldü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınındaki intihar saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla yaralı var.

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Etiketler : pakistan terör saldırı
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