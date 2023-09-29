Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısında 52 kişi öldü

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

CAMİ YAKININDA SALDIRI: 52 ÖLÜ



Güney Asya ülkesi Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi. Katliam gibi saldırıda ilk belirlemelere göre en az 52 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/haJgGUEf3K — 24 TV (@yirmidorttv) September 29, 2023

Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.