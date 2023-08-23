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Pakistan ve Suudi Arabistan'dan ortak askeri tatbikat
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23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:59:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:59:00

Pakistan ve Suudi Arabistan'dan ortak askeri tatbikat

Kaynak: AA

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Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlayan "AL BATTAR-I" isimli özel kuvvetler ortak tatbikatının başladığı bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Novşera bölgesinde askeri tatbikatın başlangıç törenine iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, iki hafta sürecek tatbikatın amacının "ortak istihdamın geliştirilmesi ve gelecekteki askeri işbirliği için karşılıklı çıkar alanlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki tarihi askeri ilişkilerden daha fazla faydalanmak ve birbirlerinin terörle mücadeledeki deneyimlerinden azami yarar sağlamak" olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki "kardeş" ülke orduları arasında yapılan bu tür tatbikatların "mevcut ikili ilişkileri geliştirmeyi ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı" amaçladığı vurgulandı.

Etiketler : pakistan suudi arabistan tatbikat
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