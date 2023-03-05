Pakistan depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ülke, hem arama kurtarma çalışmaları hem de insani yardımlarla Türkiye'ye destek sağladı.

Depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destekle öne çıkan ülkelerden biri de Pakistan oldu. Pakistan, hem arama kurtarma ekipleri hem de insani yardımlarla Türkiye'de deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkıda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak mümkün olan tüm arama kurtarma ve insani yardımları yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bu doğrultuda Pakistan'da Türkiye'ye yardım için mevcut tüm kaynaklar seferber edildi ve Başbakan Şerif, yardım çalışmalarını bizzat takip etti.

Şerif, hem taziyelerini sunmak hem de Türkiye ile dayanışma göstermek amacıyla beraberindeki bakanlarla 15 Şubat'ta Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı, dayanışma ve desteğini göstermek için 16-17 Şubat'ta da Türkiye'ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Şerif, Pakistan ulusu adına deprem nedeniyle taziyelerini iletti. Şerif, depremden etkilenen şehirlerden Adıyaman'ı da ziyaret ederek kentte görev yapan Pakistanlı arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle bir araya geldi.

ARAMA KURTARMA



Pakistan, depremden birkaç saat sonra arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra kışa dayanıklı çadır, battaniye ve ilaç gibi insani yardım malzemelerini Türkiye'ye göndermek için harekete geçti.

Pakistan'dan yola çıkan 85 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'a ulaşan ilk yabancı arama kurtarma görevlilerinden oldu. Eğitimli köpekler ve arama kurtarma ekipmanlarıyla donatılan ekipler, Adıyaman'da 28 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Bu ekiplerin bir kısmı daha sonra arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Hatay'a geçti.

Bu ekiplere ek olarak Pakistan'dan gelen gönüllüler de deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

YARDIM KAMPANYALARI



Pakistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönderdiği insani yardımlarla öne çıkan ülkelerden oldu. Pakistan'dan bugüne kadar 26 uçuşla yaklaşık 400 ton insani yardım Türkiye'ye ulaştırıldı.

Buna ek olarak 21 tırdan oluşan 275 tonluk insani yardım konvoyu, Pakistan'dan kara yoluyla 25 Şubat'ta Malatya'ya ulaştı. İnsani yardımları taşıyan bir gemi de Pakistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Pakistan hükümeti, Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla ülke genelinde eğitim kurumları, iş dünyası gibi toplumun tüm çevrelerinden katılımın olduğu büyük bir yardım kampanyası başlattı.

Başbakan Şerif, yardım amacıyla özel fon oluşturdu. Buna ek olarak depremzedelere yardım toplamak için kısa mesaj yoluyla bağış yapılması kolaylaştırıldı.

BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİ BİRER MAAŞLARINI BAĞIŞLADI



Şerif tarafından kurulan Türkiye Yardım Sandığı'na kabine üyeleri ve milletvekilleri, bir aylık maaşlarını, memurlar da üç günlük maaşlarını bağışladı.

Depremin ardından Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye'de yaşayan Pakistanlılara depremzedelere yardım için başlatılan kampanyalara nakdi ve ayni yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.

İstanbul'da yaşayan Pakistanlıların topladığı ayni yardımlar, araçla Malatya'ya gönderildi.