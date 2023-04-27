VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Rusya ve İran'a yaptırım
Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
Kurtulmuş: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacaktır
Togg T10X'ler sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak
Özbekistan 2023'te Rusya'dan 300 bin ton petrol alacak
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
27 Nisan 2023 Perşembe 23:34:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 23:34:00

Özbekistan 2023'te Rusya'dan 300 bin ton petrol alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Özbekistan bu yıl Rusya'dan 300 bin ton petrol ithal edecek.

Özbekistan Enerji Bakanlığı yetkilisi Ahdam Ubaydullayev, Taşkent'te düzenlenen INNOPROM Sanayi Fuarında, Bakanlık ile Gazpromneft arasında 2023'te Rusya'dan 300 bin ton petrol tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ubaydullayev, Rus petrolünün 2023 yılı içerisinde Özbekistan'a sevk edileceğini aktarırken, petrol fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Özbekistan, Aralık 2022'de Kazakistan ile 300 bin ton Kazak petrolünün sevkiyatı ile 300 bin ton Rus petrolünün Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Son yıllarda petrol üretimi belirgin ölçüde azalan Özbekistan'ın devlet petrol-gaz şirketi olan Özbekneftgaz tarafından 2022'de 100 bin ton petrol üretilirken, bu sene petrol üretiminin yüzde 39 azalmayla 61 bin ton olması öngörülüyor.

Özbekistan, giderek artan petrol ihtiyacını yurt dışından sevk ettiği petrol ile karşılıyor.

Etiketler : Özbekistan Rusya petrol üretim
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Ayakları olay oldu

Ayakları olay oldu
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
Helallik istedi

Helallik istedi
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
Londra'da okul açtı

Londra'da okul açtı
Senarist yüzünden dizi bitti

Senarist yüzünden dizi bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX