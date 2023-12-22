VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Başkan Erdoğan, 50 ilde sahaya iniyor
'İP'ler iyice koptu! TBMM'de 38 vekile düştüler
32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
22 Aralık 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 08:30:00

Oxfam'dan WFP'ye: Gazze'nin yüzde 25'i değil, yüzde 90'ından fazlası açlık çekiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, BM Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun tamamının aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunduğu ve ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de neredeyse tüm hanelerin her gün öğün atladığına işaret edilerek, WFP'ye bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC), Gazze halkının dörtte birinin felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya olduğu değerlendirmesine karşı çıkıldı.

IPC değerlendirmesinin 24 Kasım-4 Aralık'ta yapıldığı ve açlıkla ilgili gerçek durumu yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu rapor, şu anda Gazze'de yaşanan gıda güvensizliğinin feci bir fotoğrafını sunmakta ve yeterli insani yardım erişimine izin verilmesi için ateşkese duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiği vurgulandı.

"TOPLU CEZALANDIRMAYI DİZGİNLEMEYİ REDDEDENLER BUGÜN UTANÇ VE SUÇ ORTAKLIĞI İÇİNDEDİR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam'ın İcra Kurulu Başkan Vekili Aleema Shivji, İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çekimser kalıp oyalanırken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünün altını çizdi.

Shivji, "Uluslararası toplum içinde İsrail'in askeri makinesini ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmasını dizginlemeyi reddedenler bugün utanç ve suç ortaklığı içindedir. Bu skandal sizin gözetiminizdedir." ifadesini kullandı.

Etiketler : yardım kuruluşu oxfam gazze açlık
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX