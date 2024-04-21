Orta Afrika Cumhuriyeti'nde batan teknede en az 58 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui'de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan tekne battı.
En az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devem ediyor.
Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.
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