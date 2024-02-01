OPEC grubu, petrol üretimini kısma politikasını nisan ayına kadar sürdürecek

OPEC+ grubundan yapılan yazılı açıklamada, Üretim İzleme Komitesi'nin Kasım ve Aralık 2023 aylarına ait ham petrol üretim verilerini gözden geçirdiği ve grubun üyelerinin, üretimle ilgili alınan kararlara büyük oranda uyduğunu gözlemlediği ifade edildi.

Üretimi azaltma politikasının, dünya petrol piyasasındaki gelişmelere uygun olduğu ve bu nedenle 3 Nisan'da yapılacak toplantıya kadar bu politikanın sürdürüleceği kaydedildi.

OPEC+ grubu Kasım 2022'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı. Buna ek olarak 9 üye ülke Temmuz 2023'ten bu yana değişen miktarlarda gönüllü kesintiye gitmişti.