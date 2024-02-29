VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı
"Gazze'ye erzak girişi engelleniyor"
Fransız Milletvekili Portes, İsrail'in Paris Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi
Sisi ile Biden, "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
Bakan Fidan'dan yoğun görüşme trafiği
"Sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız"
29 Şubat 2024 Perşembe 23:53:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 23:53:00

Norveç Mülteci Konseyi: Gazze'ye giden erzak kasıtlı olarak engelleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze'deki sivillerin çaresizlik içinde yaşadığını ve bölgeye giden erzakın "kasıtlı olarak engellendiğini" belirtti.

NRC'nin internet sitesinde, Gazze'yi ziyaret eden Genel Sekreter Egeland'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Egeland, Gazze sivil nüfusunun "yıkım, çaresizlik ve ümitsizlik" içinde yaşadığını, bölgede kıtlık tehdidinin arttığını ve milyonlarca kişinin açlık ve şiddetle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

"Gazze'deki çocukların yetersiz beslendiği gözle görülüyor, sokaklarda gıda ve yardım arıyorlar" ifadesini kullanan Egeland, bölgeye giderken yolda birçok yardım kamyonu gördüğünü ancak bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını belirtti.

Egeland, "İsrail'in giriş kısıtlamaları yüzünden Gazze'de siviller açlık ve susuzluktan hastalanıyor. Hayat kurtaran erzak kasıtlı olarak engelleniyor ve kadınlarla çocuklar bunun bedelini ödüyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze nüfusu için gıda ve erzak sağlamakla yükümlü olduğunu fakat bu konuda başarısız olduğunu belirten Egeland, İsrail'in, yoğun Gazze nüfusunun bulunduğu Refah'a olası saldırısının "çok fazla can kaybına yol açacağını" kaydetti.

Egeland, "devletlerin ateşkes konusunda ısrarlı davranması gerektiğini" vurguladı.

Etiketler : Gazzedeki siviller Erzak engeli Norveç Mülteci Konseyi İSRAİL
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX