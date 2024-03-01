Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua'nın Almanya aleyhine dava açtığı duyuruldu.

Açıklamaya göre Nikaragua, Almanya'yı Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Nikaragua, Divan'a başvurusunda Almanya'nın, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonlarını keserek "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı ve her halükarda soykırımı önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği" suçlamasında bulundu.

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği destekle 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım Sözleşmesi), 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilemez ilkeleri ve diğer genel uluslararası hukuk normlarına aykırı hareket ettiğini savundu.

Ekim 2023'ten bu yana "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı onaylanmış soykırım riskine" işaret eden Nikaragua, "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf her ülkenin sözleşme uyarınca bu suçun işlenmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü bulunduğunu" hatırlattı.

Nikaragua, UAD Statüsü'nün 41. maddesi ve İç Tüzüğü'nün 73, 74. ve 75. maddeleri uyarınca "Almanya'nın Gazze Şeridi'nde süren muhtemel soykırıma ve uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası genel hukukun diğer emredici normlarının ciddi ihlallerine katıldığı" gerekçesiyle Divan'dan ihtiyati tedbir kararları almasını talep etti.