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25 Mart 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 10:45:00

Nijerya'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 66'ya yükseldi

Kaynak: AA

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Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, 21 Mart'ta Niger'e bağlı Madaka bölgesinde, motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırının ardından çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerinin sayısının 66'ya yükseldiği aktarılırken, halen onlarca kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Niger Eyaleti Güvenlik Komiseri Bello Mohammed, saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Madaka bölgesindeki saldırıda, ilk belirlemelere göre, aralarında bölge şefinin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi kaçırılmıştı. En az 50 evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedilmişti.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Etiketler : nijerya niger silahlı saldırı
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