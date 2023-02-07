Nijerya'da Türkiye için dua edildi

Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta faaliyet gösteren Muslim News Nigeria gazetesi öncülüğünde Türkiye'ye destek etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatimler okundu, dualar edildi.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir , Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle üzüldüklerini, depremde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini belirtti.

Cuma günü Türkiye için özel bir dua programı düzenlenecek

Abubakar, depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Abubakar, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Cuma günü Türkiye için özel bir dua programı düzenleyeceğiz, ayrıca cumartesi günü de düzenleyeceğimiz Fıkıh programında da Türkiye'ye dua etmeyi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.