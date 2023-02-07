Nijerya'da Türkiye için dua edildi
Kaynak: AA
Nijerya'daki Müslümanlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etti.
Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta faaliyet gösteren Muslim News Nigeria gazetesi öncülüğünde Türkiye'ye destek etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatimler okundu, dualar edildi.
Gazetenin editörü Raşid Ebubekir , Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle üzüldüklerini, depremde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini belirtti.
Cuma günü Türkiye için özel bir dua programı düzenlenecek
Abubakar, depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Abubakar, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Cuma günü Türkiye için özel bir dua programı düzenleyeceğiz, ayrıca cumartesi günü de düzenleyeceğimiz Fıkıh programında da Türkiye'ye dua etmeyi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
- İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı
- Kosova Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti
- Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldı
- Nijerya'da Türkiye için dua edildi
- ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi yola çıktı
- Polonyalı ve Yunan ekipleri 3 kişiyi enkaz altından kurtardı