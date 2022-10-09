Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Kaynak: İHA
Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.
Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Bölge Koordinatörü Thickman Tanimu, teknenin şiddetli yağış nedeniyle alabora olduğunu ve içinde 85 yolcunun bulunduğunu söyledi.
Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise kurtarıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.