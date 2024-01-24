VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da düzensiz göçmenlere operasyon
Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 34'e çıktı
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı
Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
MTV ödemelerinde son hafta
Kızıldeniz krizi küresel ekonomide maliyetleri artırdı
24 Ocak 2024 Çarşamba 15:28:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 15:28:00

Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca çok sayıda ev kundaklandı.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırının ardından Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak silahlı kişilerin 25 Aralık'ta Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : nijerya silahlı saldırı Plateau
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Doğal güzeller

Doğal güzeller

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX