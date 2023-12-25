Nijerya'da havai fişeklere yasak getirildi
Kaynak: AA
Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle Noel ile yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı ürünlerin kullanılması yasaklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle eyaletlerde Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile tüm patlayıcı ürünlerin satışı ve kullanımının yasaklandığı belirtildi.
Halkın güvenliği için böyle bir karar alındığı aktarılan açıklamada, temerrüde düşenlerin gözaltına alınacağı ve haklarında dava açılacağı ifade edildi.
Açıklamada, halka kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
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