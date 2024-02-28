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28 Şubat 2024 Çarşamba 11:46:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 11:46:00

Nijerya'da ekonomik sorunlar protesto edildi

Kaynak: AA

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Afrika'nın "ekonomik devi" olarak bilinen Nijerya'da, yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış gibi ekonomik sorunlar nedeniyle ülke çapında gösteriler düzenlendi.

Nijerya İşçi Kongresi (NLC) tarafından organize edilen gösterilere, işçiler, insan hakkı savunucuları, öğrenciler ve iş insanları katıldı.

Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek fiyat artışını protesto eden göstericiler, ekonomik sorunların çözümü için hükümete çağrı yaptı.

NLC Başkanı Joe Ajaero, basına yaptığı açıklamada, hükümetin gösterileri engellemeye çalıştığına dikkati çekerek, başkent Abuja ve ülkenin ticaret merkezi Lagos başta olmak üzere farklı eyaletlerde gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Ajaero, son olarak ülke çapındaki gösterilerin bugün de devam edeceğini kaydetti.

PETROL ZENGİNİ NİJERYA'DA AKARYAKIT KRİZİ

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu getirmişti. Devlet Başkanı Bola Tinubu ise göreve geldikten sonra yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını belirterek, geçen yıl sübvansiyonu kaldırmıştı.

Petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonun kaldırılması sonrası ülkede akaryakıt fiyatları yükselmiş ve bu durum temel ihtiyaç maddelerine de yansımıştı.

Etiketler : nijerya protesto hayat pahalılığı
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