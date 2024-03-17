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17 Mart 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 07:45:00

Nijer, ABD ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetti

Kaynak: AA

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Nijer, ABD ile olan askeri iş birliği anlaşmasını "derhal geçerli olmak üzere" feshettiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

Abdramane, Amerikalı yetkilileri, geçen hafta Nijer'de temaslarda bulunan ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley'in ziyaretine ilişkin önceden bilgi vermemekle suçladı.

Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.

Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor.

Nijer devletinden 10 yıllığına kiralanan Niger 201, ABD'nin en büyük ve en pahalı İHA üssü olarak kabul ediliyor.

İnşası için 110 milyon dolar, yıllık bakımı için ise 30 milyon dolar harcayan ABD, söz konusu üssü, Sahel'deki ana istihbarat ve gözetleme merkezi olarak kullanıyor.

Etiketler : nijer abd askeri işbirliği anlaşma
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