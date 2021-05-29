New York Times'ın şehit olan Filistinli çocukları haber yapması Yahudi lobisini rahatsız etti
New York Times (NYT) gazetesinin, işgalci İsrail'in hain saldırıları sonucu şehit olan Filistinli çocukları manşetine taşıması, ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (Anti-Defamation League-ADL) eski Ulusal Direktörü Abraham Foxman'ı rahatsız etti.
NYT gazetesi, 28 Mayıs tarihli baskısındaki kapak görselini Filistinli çocuklara ayırarak, "Onlar sadece çocuktu" başlığıyla İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocuklara yer verdi.
ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kurumlarından ADL'nin eski yöneticisi Foxman ise gazetenin "İsrail ve Yahudi halkına iftira attığını" savundu ve NYT aboneliğini iptal ettiğini Twitter hesabından duyurdu.
Foxman, gazetenin manşeti için "Bugün ön sayfasındaki İsrail ve Yahudi halkına yönelik kan iftirası yeterli." değerlendirmesinde bulundu.
28 Mayıs tarihli baskısında, 10 ve 11'inci sayfalarını İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli çocuklara ve bölgede yaşanan sorunlara ayıran NYT, kapağındaki Filistinli çocukların resminin altında, "Bu ayki çatışmalarda ilk raporlara göre, Gazze'de 18 yaş altı en az 67, İsrail'de ise iki kişi hayatını kaybetti. Onlar, doktor, sanatçı ve lider olmak istemişlerdi." ifadelerine yer vermişti.
- ABD basınındaki Filistin haberi Yahudi lobisini rahatsız etti
- Terör devleti İsrail'in eski bakanı "Şifa"yı yanlış yerde buldu!
- Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın da dahil olduğu program için 522 milyon dolar talep edildi
- İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
- ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi
- Avrupa'da sesler yükseldi! Çağrıda bulundular