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21 Aralık 2023 Perşembe 14:59:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 14:59:00

New Jersey'i sel vurdu... Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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New Jersey'de sellerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde seller nedeniyle mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NBC News'un haberine göre, New Jersey'de şiddetli yağışların başladığı 18 Aralık'tan bu yana çok sayıda bölge sakini evlerinden ve araçlarından tahliye edildi.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel nedeniyle mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, birçok yolun su altında kaldığını ve önemli güzergahların geçilmez hale geldiğini ifade etti.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde 18 Aralık'ta başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşanmış, New York Belediyesi ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.

Etiketler : abd sel kurtarma
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