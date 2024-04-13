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Netanyahu'dan 'İran' mesajı: Saldırıya hazırız
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13 Nisan 2024 Cumartesi 23:13:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 23:13:00

Netanyahu'dan 'İran' mesajı: Saldırıya hazırız

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler : İsrail Binyamin Netanyahu İran saldırısı
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