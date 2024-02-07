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07 Şubat 2024 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 16:13:00

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken Batı Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Blinken ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık binasında "uzun ve kapsamlı ikili özel bir görüşme" yaptı.

Görüşmenin ardından heyetler arasında genişletilmiş toplantıya geçildi.

Toplantıya İsrail tarafından savaş kabinesi üyesi Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve Netanyahu'nun danışmanlarının katıldığı aktarıldı.

ABD tarafından da ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew katıldı.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

Etiketler : Binyamin Netanyahu Antony Blinken Esir Takası ABD
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