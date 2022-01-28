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28 Ocak 2022 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 18:52:00

NATO: Rusya'nın askeri müdahalesinin bedeli ağır olur

Kaynak: TRT Haber

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili, "NATO'nun savunma kapasitesini hafife almak yanlış hesap olur. NATO hem siyasi çözüme hem de askeri Çatışmaya hazır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Avrupa'da Tekrar Tırmanan Gerilimlere NATO'nun Tavrı" başlıklı panelde konuştu.

Stolenberg'in konuşmasından başlıklar şu şekilde:

Amacımız Rusya'ya şu mesajı vermek, Ukrayna'ya askeri müdahalenin siyasi ve ekonomik yaptırımları olur.

NATO'nun savunma kapasitesini hafife almak yanlış hesap olur.

Müzakere masasına tekrar oturmak iyi bir işaret, yazılı teklifimizi de yaptık. Rusya hazır olduğunda diplomatik çözüm için müzakerelere devam edebiliriz.

NATO hem siyasi çözüme hem de askeri çatışmaya hazır.

NATO'nun acil mukavemet gücümüz Baltık bölgesinde hazır. Son haftalarda bölgede askeri varlığımızı arttırdık.

Polonya'daki askeri güce ilaveten, Fransa ve İngiltere de ihtiyaç halinde askeri personel göndermeye hazır.

Ukrayna ordusu 2014 sonrası sağlanan destek ve eğitim sayesinde çok daha güçlü.

NATO'nun gücü 30 üyenin eş güdümlü hareket etmesinden geliyor. NATO hem Karadeniz hem de Baltık'ta artan askeri güce sahip.

Aslında Litvanya'daki mukavemet güçlerinden birini komuta ediyor. Yani mevcut askeri hazırlıklarımız NATO üyelerinin tamamını korumak için, bunda bir ayrılık yok. Evet Ukrayna'ya askeri destek konusunda yaklaşım farklılıkları var. 2 durumu birbirinden ayırmak gerekiyor.

NATO'nun önceliği 1 milyar nüfuslu 30 üyeyi korumak.

Ukrayna'ya gelince, Rusya'nın askeri müdahalesinin bedeli ağır olur.

Eğer Rusya sınırında daha az NATO askeri görmek istiyorsa uluslararası hukuka saygı göstermeli ve komşularını işgal siyasetinden vazgeçmeli.

NATO tarihteki en güçlü ittifak ve zamanın getirdiği değişikliklere ayak uydurmayı başardı.

NATO üyesi olmayan bir ülke için 5. Maddeyi uygulayamayız ancak siber güvenlik konusunda Ukrayna'ya daha fazla destek sağlıyoruz.

NATO siber saldırlara karşı savunma kapasitesini önceki yıllara kıyasla hayli geliştirdi.

Amacımız Rusya ile gerilimi düşürmek ve siyasi çözüm sağlamak bu yüzden spekülasyonlardan da kaçınmamız lazım.

NATO zirvesi Haziran'da Madrid'de toplandığında stratejimizi güncelleyeceğiz. Siber güvenlik, Rusya'nın askeri faaliyetleri ve Çin'in yükselişi önemli etkenler.

Etiketler : nato siber saldırı rusya askeri müdahale
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