VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
AA'dan İmamoğlu'na tazminat davası... 'Yalancı' iftirası yargıya taşındı
İstanbulluların derdi bitmiyor... Üst geçitteki İSKİ borusu patladı
Eski CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert çıkış... “Tam bir diktatör”
Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı"
01 Haziran 2023 Perşembe 13:05:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 13:05:00

NATO dışişleri bakanlarının Oslo'daki gayriresmi toplantısı "Ukrayna" ana gündemiyle sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı, Vilnius Zirvesi'ne hazırlık için "Ukrayna" ana gündemli oturumla devam ediyor.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi öncesinde Norveç'in başkenti Oslo'da "Ukrayna" ana gündemiyle toplandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, memleketi Oslo'daki tarihi Belediye Sarayı'nda düzenlenen oturum öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basına açıklamada bulundu.

Blinken, oturumu, Vilnius'taki liderler zirvesine giden yolda "çok önemli bir durak" olarak niteleyerek, toplantının, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında galip geleceğinden emin olmak için Ukrayna'ya sağlanan desteğin hızlandırılmasına odaklanılacağını söyledi.

Yeni caydırıcılık ve savunma planlarının oluşturulması, başta İsveç olmak üzere İttifaka yeni üyeler kazandırma sürecinin de görüşüleceğini belirten Blinken, İttifakın her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"Savunma yatırımlarımız için yüzde 2'yi tavan değil asgari düzey olarak görmeliyiz"

Stoltenberg de Ukrayna ve İsveç'in üyeliği gündemine ek olarak Asya-Pasifik'teki ortaklarla işbirliği ve savunma harcamalarının artırılmasının ele alınacağını ifade ederek, "Savunma yatırımlarımız için yüzde 2'yi tavan olarak değil asgari düzey olarak görmeliyiz." dedi.

Müttefik ülkelerin temsilcilerinin salondaki yerlerini almasının ardından ev sahibi Norveç'in Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt de açılış konuşmasında, "Yeni üye olarak Finlandiya'ya ve ayrıca İsveç'e özel 'hoş geldiniz' dileklerimi iletiyorum. (İsveç'e hitaben) Yakında yeni üye olacaksınız. Bu benim bugün bu kürsüden mesajımdır." ifadesini kullandı.

Ardından oturum, basına kapalı devam etti.

Toplantıda Türkiye'yi, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

Etiketler : NATO ülkeleri NATO Levent Gümrükçü
Festival buluşması

Festival buluşması
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Çocuklarıyla eğlendiler

Çocuklarıyla eğlendiler
Setleri özledi

Setleri özledi
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Sevgilisinin hasretine dayanamadı
Küslük bitti

Küslük bitti
Şefler buluştu

Şefler buluştu
Uzun zamandır ortalarda yoktu

Uzun zamandır ortalarda yoktu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX