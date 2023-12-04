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NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
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04 Aralık 2023 Pazartesi 20:26:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 20:26:00

NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Kaynak: AA

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NATO Denizaltı Gücü Komutanı Tümamiral Thomas Wall, iki günlük Yunanistan ziyareti kapsamında Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Drimusis ile bir araya geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki günlük ziyaret kapsamında Wall, önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İoannis Drimusis ile bir araya geldi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

Wall, ziyaretin ikinci gününde ise Yunan Donanmasının ana karargahının da bulunduğu Salamis Deniz Üssü'ne giderek Koramiral Dimitrios-Eleftherios Katara'dan, buranın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İkili, Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımı konularını da görüştü.

Etiketler : NATO YUNANİSTAN ZİYARET
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