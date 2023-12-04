NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Kaynak: AA
NATO Denizaltı Gücü Komutanı Tümamiral Thomas Wall, iki günlük Yunanistan ziyareti kapsamında Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Drimusis ile bir araya geldi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki günlük ziyaret kapsamında Wall, önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İoannis Drimusis ile bir araya geldi.
Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.
Wall, ziyaretin ikinci gününde ise Yunan Donanmasının ana karargahının da bulunduğu Salamis Deniz Üssü'ne giderek Koramiral Dimitrios-Eleftherios Katara'dan, buranın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
İkili, Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımı konularını da görüştü.
- ''İsrail hapishanelerindeki binlerce esir açlıkla karşı karşıya''
- Kassam Tugayları duyurdu! İşgalci İsrail'e ait 28 askeri araç vuruldu
- Rusya'da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
- NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
- Tartışmalı sularda gerilimi! Çin: ABD'nin eylemi uluslararası hukuka aykırı
- Sınır Tanımayan Doktorlar'dan ''İsrail'e baskı yapını'' çağrısı