NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki günlük ziyaret kapsamında Wall, önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İoannis Drimusis ile bir araya geldi.



Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

Wall, ziyaretin ikinci gününde ise Yunan Donanmasının ana karargahının da bulunduğu Salamis Deniz Üssü'ne giderek Koramiral Dimitrios-Eleftherios Katara'dan, buranın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İkili, Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımı konularını da görüştü.