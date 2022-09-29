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29 Eylül 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 14:00:00

NATO: Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak

Kaynak: AA

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NATO, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarındaki tahribatın "sabotaj" sonucu meydana geldiğini, müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik saldırılara kararlı bir karşılık verileceğini bildirdi.

NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, boru hatlarında gaz sızıntısına yol açan tahribatla ilgili açıklama yayımladı. NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in de bu açıklamaya katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Baltık Denizi'nin uluslararası sularında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen tahribatın derin endişe kaynağı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda mevcut olan tüm bilgiler tahribatın kasıtlı ve sorumsuzca yapılmış bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir. Bu sızıntılar denizcilik ve ciddi çevresel tahribat riski oluşturmaktadır. Tahribatın kaynağını belirleyecek soruşturmaları desteklemekteyiz."

Enerjinin ve diğer hibrit taktiklerin devlet veya devlet dışı aktörlerce cebri kullanımına karşı NATO müttefiklerinin hazırlıklı, caydırıcı ve savunma içinde olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik kasıtlı herhangi bir saldırı birlik içinde ve kararlı bir karşılık bulacaktır." ifadesine yer verildi.

27.09.2022

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntılar olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı. İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.

Etiketler : Kuzey Atlantik Konseyi Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları AB ABD
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