VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüketici güveni aralıkta arttı
Kırgızistan bayrağı değişiyor... Teklif yasalaştı
Günde 1 ton denizin yüzeyine akıyor... Karadeniz'de petrol rüyası gerçek oldu
"Ballı atama" skandalı! CHP'li belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Lavabo açmak isterken canından oluyordu
Aralık ayında 587 milyon TL SED ödemesi yapıldı
20 Aralık 2023 Çarşamba 09:20:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 09:20:00

NASA, 31 milyon kilometre öteden Dünya'ya kedi videosu gönderdi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

NASA'nın uzay aracı Psyche, bir kedi videosunu 31 milyon kilometre öteden lazerle Dünya'ya gönderdi. Yüksek çözünürlüklü kedi videosunu göndermek için son teknoloji ürünü bir lazer iletişim sistemi kullanıldı.

NASA'nın, Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) projesi kapsamında 11 Aralık'ta uzay aracından gönderdiği video, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Palomar Rasathanesi'ndeki Hale Teleskobu'na 101 saniyede ulaştı.

Kedinin ultra yüksek çözünürlüklü videosu gönderilirken, Psyche'yle rasathane arasındaki mesafe, Dünya'yla Ay arasındaki mesafenin 80 katıydı.

Sarmanın koltukta otururken kırmızı bir lazeri kovaladığı 15 saniyelik video, Kaliforniya'nın Pasedena şehrindeki NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) canlı yayımlandı.

CNN'in aktardığına göre böylelikle NASA ilk kez derin uzaydan lazerle video yayımlamış oldu.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, videonun başarılı şekilde gönderilmesinin, gelecekteki veri aktarımı ihtiyaçları için optik iletişim sistemlerini geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Melroy, bu teknoloji için "Sürekli ilerlemesini ve gelecekteki gezegenler arası görevlerde iletişim yöntemlerimizi kökten dönüştürmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : nasa video uzay aracı
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX