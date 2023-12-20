NASA, 31 milyon kilometre öteden Dünya'ya kedi videosu gönderdi
Kaynak: TRT Haber
NASA'nın uzay aracı Psyche, bir kedi videosunu 31 milyon kilometre öteden lazerle Dünya'ya gönderdi. Yüksek çözünürlüklü kedi videosunu göndermek için son teknoloji ürünü bir lazer iletişim sistemi kullanıldı.
NASA'nın, Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) projesi kapsamında 11 Aralık'ta uzay aracından gönderdiği video, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Palomar Rasathanesi'ndeki Hale Teleskobu'na 101 saniyede ulaştı.
Kedinin ultra yüksek çözünürlüklü videosu gönderilirken, Psyche'yle rasathane arasındaki mesafe, Dünya'yla Ay arasındaki mesafenin 80 katıydı.
Sarmanın koltukta otururken kırmızı bir lazeri kovaladığı 15 saniyelik video, Kaliforniya'nın Pasedena şehrindeki NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) canlı yayımlandı.
CNN'in aktardığına göre böylelikle NASA ilk kez derin uzaydan lazerle video yayımlamış oldu.
NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, videonun başarılı şekilde gönderilmesinin, gelecekteki veri aktarımı ihtiyaçları için optik iletişim sistemlerini geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.
Melroy, bu teknoloji için "Sürekli ilerlemesini ve gelecekteki gezegenler arası görevlerde iletişim yöntemlerimizi kökten dönüştürmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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