VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüz tanıma teknolojisini suistimal ettiler... ABD'li şirkete ceza verildi
Başkan Erdoğan 3 ilin teşkilat üyeleriyle görüştü
Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
Kanlı Noel saldırısının 60. yılı...Tanıklar yaşadıkları acıları anlattı
İsrail basınından insani ara iddiası
Arnavutköy'de başıboş köpek kabusu
20 Aralık 2023 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 10:34:00

Myanmar'da silahlı gruplar sınır kapısını ele geçirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Myanmar'da silahlı grupların Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdiği iddia edildi.

Myanmar'da 27 Ekim'de ordu güçlerine karşı başlattığı eylemlerini sürdüren silahlı grupların Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdiği öne sürüldü.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Shan eyaletinin kuzeyindeki Laukkaing kasabasındaki Yan Lon Kyaing Sınır Kapısı "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupların ele geçirdiği 5'inci geçiş noktası oldu.

Associated Press'e konuşan bölge sakinleri, çatışmaların ardından ordu destekli milis güçlerin 18 Aralık'ta silah bırakması sonucu MNDAA unsurlarının söz konusu sınır kapısının kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü.

Öte yandan, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu ise eyaletteki iki kasabanın ele geçirildiğini iddia etti.

Laukkaing kasabası, Çinli siber suç örgütlerinin yerel silahlı gruplarla ortaklaşa "çevrim içi dolandırıcılık" faaliyeti yürüttüğü bölge olarak biliniyor.

Myanmar'daki en büyük etnik silahlı gruplardan Birleşik Wa Devlet Ordusu (UWSA), 9 Eylül'de ülkede siber dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1207 Çinliyi ülkelerine iade etmişti.

Ordu güçlerine karşı 27 Ekim'de başlattığı silahlı eylemlerini sürdüren silahlı gruplar, Myanmar askeri yönetimine karşı direnişini genişletiyor.

"Üç Kardeşler İttifakı" şimdiye kadar 200'den fazla askeri nokta ve 5 sınır kapısını ordu güçlerinden alırken, ittifaka bağlı silahlı gruplar, çatışmalarda yüzlerce Myanmar askerinin öldürüldüğünü iddia ediyor.

Myanmar'daki çatışmalar sınır ticaretini etkilerken, Çin sınır bölgelerinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Etiketler : Myanmar sınır kapısı silahlı grup
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX