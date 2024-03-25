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Moskova'da terör saldırısı: 4 şüpheli tutuklandı
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25 Mart 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 07:30:00

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yönelik terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Konser salonuna 22 Mart akşamı terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı.

Şüpheliler Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Fayzov'un mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

Etiketler : rusya moskova terör saldırısı şüpheli
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