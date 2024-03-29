VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Kirli pazarlıklar yapılıyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi elektrikli araç piyasasına girdi
Bakan Fidan'dan net mesaj: Terörün kökünü kurutmaya kararlıyız
Rusya Moldovalı diplomatı sınır dışı edecek
Hamza Dağ'dan 'Basmane Çukuru' sözü! "Çözeceğiz"
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
29 Mart 2024 Cuma 18:34:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 18:34:00

Moskova'daki saldırıda onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence hizmet madalyası

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Moskova'da düzenlenen terör saldırısında onlarca kişiyi kurtaran Müslüman genç İslam Halilov'u Rusya Müslümanları `Hizmet Madalyası` ile ödüllendirdi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Moskova'da `Crocus City Hall` konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov'u Rusya Müslümanları `Hizmet Madalyası` ile ödüllendirdi.

Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Halilov'a madalyasını taktı.

Etiketler : Rusya İslam Halilov saldırı Hizmet madalyası
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX