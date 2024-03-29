Moskova'daki saldırıda onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence hizmet madalyası
Kaynak: AA
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Moskova'da düzenlenen terör saldırısında onlarca kişiyi kurtaran Müslüman genç İslam Halilov'u Rusya Müslümanları `Hizmet Madalyası` ile ödüllendirdi.
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Moskova'da `Crocus City Hall` konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov'u Rusya Müslümanları `Hizmet Madalyası` ile ödüllendirdi.
Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Halilov'a madalyasını taktı.
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