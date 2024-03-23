Moskova'da düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.



BM Sözcülük Ofisi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Guterres'in yakınlarını kaybeden ailelere ve Rusya hükümetine başsağlığı dilediği belirtildi.

Guterres'in Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunus'un Moskova'daki vahim ve trajedik terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "Dost ülke Rusya halkına ve saldırıda hayatını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Masum insanların hayatını kaybettiği bu korkakça eylemde yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖZBEKİSTAN



Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda onlarca masum insanın hayatını kaybettiği ve ağır yaralandığı trajik olayla ilgili Putin'e derin taziyelerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Mirziyoyev'in mesajında, sivillere yönelik bu terör saldırısını Özbekistan'ın şiddetle kınadığını kaydederken, bu suçun organizatörleri ile faillerinin cezalandırılacağının kaçınılmaz olduğunu vurguladığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilediği belirtildi.

HAMAS



Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca ölü ve yaralıya yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya yönetimine ve halkına "en içten başsağlığı dilekleri" iletilen açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

AVRUPA ÜLKELERİ VE AB'DEN MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ



Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano , X hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin saldırı haberi karşısında "şoke olduğunu ve dehşete düştüğünü" bildirdi.



Stano, "AB sivillere yönelik her saldırıyı kınıyor. Düşüncelerimiz Rusya'da saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarla beraber." ifadesini kullandı.

Başkent Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

İRLANDA VE İSVİÇRE



İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Moskova'da ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırının korkunç görüntüleri karşısında şoke olduğunu belirtti.

Martin, "Sivillerin hedef alınması hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda "Moskova'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı karşısında dehşete düştük." denildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen paylaşımda, Rusya'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da Moskova'daki saldırıya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "Masum sivillere saldırmanın ve onları öldürmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Düşüncelerim saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN, ÇEKYA VE AVUSTURYA



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Bu akşam Moskova yakınlarında meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Rusya Federasyonu halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Orban, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri için dua ettiklerini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunularak, "Çekya, Moskova'daki terör saldırısını kınıyor. Sivillerin hedef alınması kabul edilemez." görüşüne yer verildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili korkunç haberler karşısında dehşete düştük. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Yaralanan herkese acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olunduğu ve gelişmeleri yakından takip ettikleri kaydedildi.

İRAN, MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI

İran, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Moskova'daki terör eylemini şiddetle kınadığını belirten Abdullahiyan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Rusya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Abdullahiyan, "Teröre karşı ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemlerini gerektirir." ifadelerini kullandı.