VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğu Avrupa'daki ayrılıkçı bölge Putin'den yardım istedi!
Dünya KAAN'ı konuşmaya devam ediyor!
Cuntacıların büründüğü nefreti hatırlattı: 'Gerekirse 1 milyon kişi öldürürüz!' dediler
Mavi Vatan'da çağ atlattı: "KAAN jeopolitik olarak bir anahtar"
Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Tunç: Darbe, milli irade hırsızlığıdır
28 Şubat 2024 Çarşamba 22:55:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 22:55:00

Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester, Moldova hükümetinin ekonomik baskılarından kendilerini koruması için Rusya'dan yardım istedi.

Moldova basınından aktarılan haberlerde, Transdinyester'deki sözde yerel yönetimin Rusya'dan destek talep edilmesi için bir araya geldiği belirtildi.

Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin "baskılarına" yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberlerde, karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya'ya resmen başvuracağı kaydedildi.

Kararda, Moldova'nın bölgeye yönelik baskısını son dönemde artırdığı ve Transdinyester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edildi.

TRANSDİNYESTER SORUNU

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri devam ediyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

Etiketler : Moldova Rusya Transdinyester
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX