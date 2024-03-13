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13 Mart 2024 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 10:57:00

Modi ile Sunak telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Hindistan Başbakanı Modi, İngiliz mevkidaşı Sunak ile telefonda görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunu görüştü.

Modi'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde taraflar stratejik ortaklıklarını güçlendirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Taraflar, STA'nın bir an önce imzalanması için birlikte çalışma kararı aldı.

İngiltere ile Hindistan arasında STA'ya ilişkin müzakereler, Ocak 2022'de başlamıştı.

Sunak, Kasım 2023'te Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında Modi'yle bir araya gelmişti.

STA için her iki tarafın da istekli olduğunu belirten Sunak, halen yapılması gereken çok iş olduğunu kaydetmişti.

Etiketler : sunak modi ingiltere hindistan
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