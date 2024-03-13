Modi ile Sunak telefonda görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunu görüştü.

Modi'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde taraflar stratejik ortaklıklarını güçlendirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Taraflar, STA'nın bir an önce imzalanması için birlikte çalışma kararı aldı.

İngiltere ile Hindistan arasında STA'ya ilişkin müzakereler, Ocak 2022'de başlamıştı.

Sunak, Kasım 2023'te Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında Modi'yle bir araya gelmişti.

STA için her iki tarafın da istekli olduğunu belirten Sunak, halen yapılması gereken çok iş olduğunu kaydetmişti.