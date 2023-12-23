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23 Aralık 2023 Cumartesi 05:50:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 05:50:00

Mısır BMGK'nın Gazze kararını yetersiz buldu

Kaynak: AA

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Mısır, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı ancak bunun, ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için uluslararası bir mekanizmanın kurulması ve girişi kolaylaştırmak için üst düzey bir BM koordinatörünün atanmasının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

BMGK'nin aldığı kararın, Gazze'de sivillerin ve temel hizmet sektörünün karşılaştığı sıkıntıları hafifletmek adına atılmış "önemli ve olumlu" ancak kararın tüm maddelerinin uygulanacağı uygun bir ortam oluşmasını sağlayacak ve akan kanı durduracak acil ateşkes talebinde bulunmadığı için "yetersiz" bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, insani içeriğe sahip olan böyle bir kararın hükümlerini hızlı bir şekilde uygulama ve Gazze Şeridi sakinlerinin her gün maruz kaldığı acıları durdurma konusundaki siyasi ve insani sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın, tam bir ateşkes için barışı destekleyen uluslararası taraflarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından dün kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

Etiketler : BMGK Mısır Gazze
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