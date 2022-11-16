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16 Kasım 2022 Çarşamba 22:47:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 22:47:00

Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur

Kaynak: AA

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın büyük ölçüde operasyonel hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu dile getiren Milley, başta Harkov ve Herson olmak üzere birçok bölgeden çekilmek zorunda kaldığını kaydetti.

ABD'li komutan, "900 kilometrelik cephede Ukraynalılar başarı üzerine başarı elde etti ve Ruslar her seferinde başarısız oldu. Stratejik olarak kaybetti, operasyonel olarak kaybettiler ve tekrar ediyorum, taktiksel olarak başarısız oldular" dedi.

Rusya'nın savaş boyunca Ukrayna sivil altyapılarını hedef aldığını belirten Milley, "Ukrayna halkının dörtte biri elektriksiz, bu da aşırı ek hasarlar veriyor ve sivil halkın gereksiz yere acı çekmesine neden oluyor. Bu savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Milley Ukrayna Rusya
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