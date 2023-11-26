Midilli Adası'nda gemi battı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında Komor bandıralı bir gemi battı. 14 kişilik mürettebattan 1 kişiye canlı ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
14 kişilik mürettebatı olan Komor bandıralı bir kargo gemisi, Midilli'nin güney kıyısının yaklaşık dört deniz mili açıklarında battı.
Yunan Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamaya göre gemi, sabah saat 7 civarında mekanik bir arıza olduğunu ilan etti ve 8:20'de bir miktar eğim belirten bir tehlike sinyali gönderdi. Kısa süre sonra da radarlardan kayboldu.
İkisi Suriyeli, dördü Hintli ve sekizi Mısırlı olan mürettebattan bir kişi canlı bulundu ve Donanma helikopteri tarafından kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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