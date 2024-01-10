VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Peskov: Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var
Miçotakis'ten Türkiye'nin alacağı F-16'lara ilişkin açıklama
Kurum, seçim zaferinin sokaktan geçtiğini belirtti: "İstanbul'da değişim vakti"
Aliyev: Herhangi bir ciddi konu olursa ilk arayacağım kişi kardeşim Erdoğan olur
AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak
10 Ocak 2024 Çarşamba 22:28:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 22:28:00

Miçotakis'ten Türkiye'nin alacağı F-16'lara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz.' dedi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu.

Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.

- ADALARDA TÜRK TURİSTLERE VİZE KOLAYLIĞI MARTTA BAŞLAYACAK

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.

- "İYİMSER HAVADAN FAYDALANACAĞIZ"

Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:

"Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını söyleyebilirim."

Etiketler : F-16 satın alma talebi Yunanistan Başbakanı savunma ekipmanı satışı
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX