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30 Mayıs 2023 Salı 21:05:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 21:05:00

Miçotakis'ten Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Etiketler : miçotakis erdoğan seçim
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