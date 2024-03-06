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Miçotakis'in Odessa'da konvoyunun yakınında patlama! Yunanistan'dan 'sorun yok' açıklaması
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06 Mart 2024 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 18:34:00

Miçotakis'in Odessa'da konvoyunun yakınında patlama! Yunanistan'dan 'sorun yok' açıklaması

Kaynak: AA-İHA

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Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Yunan kaynaklar Miçotakis'in ziyaretinde güvenlik sorunu yaşanmadığını açıkladı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Miçotakis'in bugün Ukrayna'ya yaptığı ziyaret, büyük gizlilik içinde planlandı.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Miçotakis, Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları, Miçotakis'in herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını aktardı.

ODESSA'DA MİÇOTAKİS'İN KONVOYUNUN 150 METRE YAKININDA PATLAMA

Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunan gazetesi Proto Thema, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya gelen Miçotakis ve heyetinin bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiğini aktardı.

Gazeteye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtti.

Odessa'da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya'nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi. Patlamaya dair Ukrayna'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : yunanistan başbakanı miçotakis odessa patlama
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