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Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu
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12 Nisan 2024 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 16:43:00

Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu

Kaynak: AA

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İsrail'in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin konuya ilişkin açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlandı.

Açıklamaya göre, yaklaşık 30 bin Müslüman, Ramazan Bayramı'nın son gününde cuma namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da toplandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün caddelerinde, Aksa'nın çevresinde ve kapılarında konuşlanan İsrail polisi sıkı askeri tedbirler aldı.

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan ve kısıtlama getiren İsrail polisi, namazın bitiminde Aksa'ya baskın düzenledi.

Etiketler : Mescid-i Aksa Cuma Namazı Ramazan Bayramı
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