Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu

Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin konuya ilişkin açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlandı.



Açıklamaya göre, yaklaşık 30 bin Müslüman, Ramazan Bayramı'nın son gününde cuma namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da toplandı.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün caddelerinde, Aksa'nın çevresinde ve kapılarında konuşlanan İsrail polisi sıkı askeri tedbirler aldı.



Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan ve kısıtlama getiren İsrail polisi, namazın bitiminde Aksa'ya baskın düzenledi.

