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Meksika'yı aşırı sıcaklar vurdu: 37 kişi hayatını kaybetti
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20 Haziran 2023 Salı 20:18:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 20:18:00

Meksika'yı aşırı sıcaklar vurdu: 37 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.

Haziran başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne yol açtı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 426 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ülkenin Veracruz eyaletindeki sıcaklığın 43 dereceye ulaştığı ve burada 14 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, Tabasco eyaletinde 8, Oaxaca'da, Tamaulipas ve Coahuila 3'er kişi, Sonora, San Luiz Potosi ve Sinaloa eyaletinde 2'şer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığının 17 Haziran'daki açıklamasında, aşırı sıcaklardan 8 ölüm olduğu kaydedilmişti.

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