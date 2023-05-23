VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli Malatya'da konuşma yapıyor
ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
Prens Harry İngiltere'de polis koruması için ödeme yapmasını engelleyen karara itiraz edemeyecek
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
23 Mayıs 2023 Salı 14:52:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 14:52:00

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın duman ve kül püskürtmesinin ardından ülkede sarı alarm seviyesine geçildi.

Açıklamada, başkent Mexico City'deki iki uluslararası havalimanından yapılan uçuşların yanardağdan yayılan kül sebebiyle 3 gündür iptal edildiği, Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde de eğitime ara verildiği aktarıldı.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi açıklamasında, yanardağda gözlenen değişimler dolayısıyla "3. Aşama Sarı Yanardağ Alarmı" ilan edildiğini belirtti.

Açıklamada, Puebla ve Morelos eyaletlerinin sınırındaki yanardağda 21 Mayıs'tan bu yana çoğu küçük çapta toplam 573 patlama kaydedildiği ifade edildi.

Halkın patlamalara ve kül yağmurlarına karşı uyarıldığı açıklamada, yanardağdan yayılan dumanın insan sağlığına zarar verebileceği kaydedildi.

Yanardağlar için sarı alarm, orta çaplı patlamalar, çevre bölgelere kül yağmurları ve magma akıntılarının sinyalini verirken bu kapsamda, mecbur olmadıkça dışarı çıkmama ve maske kullanarak dumanı doğrudan solumaktan kaçınma uyarıları yapılıyor.

Etiketler : Mexico City Puebla ve Morelos eyaletleri
Romantik tatil

Romantik tatil
Çocuk aşkı taçlandırır

Çocuk aşkı taçlandırır
İş toplantısı

İş toplantısı
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin
Kendisine güveniyor

Kendisine güveniyor
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim
Çekimler başladı

Çekimler başladı
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX