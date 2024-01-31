VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de şoke eden olay... Babasının kesik başını paylaştı
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi vuruldu
2023'te 56.7 milyon turist Türkiye'ye geldi
Kataib Hizbullah'tan geri adım... "ABD üslerini hedef almayacağız"
ABD F-16'sı denize düştü
Malezya'nın yeni kralı Sultan İbrahim oldu
31 Ocak 2024 Çarşamba 10:05:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 10:05:00

Malezya'nın yeni kralı Sultan İbrahim oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Malezya'nın dönüşümlü monarşi sisteminde, Johor Sultanı İbrahim İskender 5 yıllığına ülkenin yeni kralı olarak yemin etti.

Sultan İbrahim, Milli Saray'da diğer kraliyet aileleri, Başbakan Enver İbrahim ve kabine üyelerinin katıldığı törenle yemin etti ve resmi bir belge imzaladı.

65 yaşındaki Sultan İbrahim'in taç giyme töreni ise daha sonra düzenlenecek.

Johor Sultanı olarak görev yapan Sultan İbrahim, emlaktan telekomünikasyona kadar birçok alanda kurduğu işlerle ülkenin en zengin kişilerinden biri olarak biliniyor.

MALEZYA'DA KRAL SEÇİMİ

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereği Malezya Krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü belirleniyor. Sırası gelen eyalet sultanı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını alamaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda ülke krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya Kralı, Yöneticiler Konferansının bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.

Yöneticiler Konferansı Ekim 2023'te aldığı kararla, Sultan İbrahim İskender'i ülkenin yeni kralı olarak seçmişti.

Etiketler : malezya sultan ibrahim kral
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX