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23 Ağustos 2020 Pazar 12:33:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 12:38:00

Maduro resmen alay etti! Bu planı bir sır olarak saklayın

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın iddiasına yanıt olarak İran'dan füze satın almanın "iyi bir fikir" olduğunu söyledi. Maduro, televizyonda bu konu hakkında konuşurken Kolombiya'nın açıklamasına güldü ve şöyle dedi: "Bunu hiç düşünmedim (İran'dan füze satın almak)." Savunma Bakanı Vladimir Padrino'dan bu planı bir sır olarak saklamasını isteyerek Kolombiya'nın açıklamasıyla dalga geçti.

Geçtiğimiz günlerde, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 'Uluslararası enformasyon ajanslarının bilgileri, Maduro'nun İran'dan orta ve uzun menzilli füze satın alma yönünde bir çabasının olduğunu gösteriyor' şeklinde iddiada bulunmuştu.

Konuyla ilgili televizyonda konuşan Nicolas Maduro, "(İran'dan füze almak) Bu benim hiç aklıma gelmemişti" diyerek Savunma Bakanı Vladimir Padrino'dan bu planı bir sır olarak saklamasını isteğini söyleyerek Kolombiya'nın açıklamasıyla alay etti.

Son aylarda İran, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Venezuela'ya petrol satmış, tankerlerle petrolü Karakas'a ulaştırmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle enflasyonun rekor seviyelere çıktığı Venezuela'da temel gıda ve ilaç ithalatının çok zor yapıldığı bu dönemde Maduro'nun İran'dan silah alma ihtimali düşük görülüyor.

Venezuela ve Kolombiya arasında ilişkiler geçen yıldan itibaren gerginleşirken, bu durum aynı zamanda iki ülke arsında siyasi buhrana dönüştü.

Kolombiya, Venezuela'da ABD yanlısı muhaliflere destek veriyor ve Venezuela'nın içişlerine müdahale ediyor.

(star.com.tr)

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