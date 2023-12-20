20 Aralık 2023 Çarşamba 23:58:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 23:58:00
Macron'dan işgalci İsrail'e tepki
Son Dakika Haberleri.. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi
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