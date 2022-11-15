Macron: Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz

Macron: Tahıl ihracatının devamı için Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.
Macron, Twitter hesabından Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.
Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir. pic.twitter.com/x7nTQ51qwE— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 15, 2022
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