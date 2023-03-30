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30 Mart 2023 Perşembe 18:53:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 18:53:00

Macron atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 10'a çıkarmak istiyor

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 10'a çıkarmak istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hautes-Alpes vilayetindeki Savines-le-Lac köyüne ziyareti sırasında, ülkedeki su kaynaklarının daha idareli kullanılmasına yönelik 53 adımlık "su planını" tanıttı.

Macron, ülkedeki yenilenebilir su kaynaklarındaki ciddi azalışa dikkati çekerek, yer altı su kaynaklarının yüzde 80'inin "düşük veya çok düşük" oranda olduğunu kaydetti.

Tüm sektörlerde 2030 için yüzde 10 su tasarrufu hedefini dile getiren Macron, "Bu hedefi koymalıyız, çünkü iklim değişikliği 2050'ye kadar ülkemizde mevcut suyun yüzde 30 ila 40'ından bizi mahrum edecek." ifadesini kulandı.

HER SEKTÖRDEN "SU TASARRUFU PLANI" OLUŞTURULMASI TALEP EDİLECEK

Macron, 2030'a kadar arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 10'a çıkarmak istediğini belirtti.

Gelecek yaz bazı kentlerde ciddi su sıkıntısı durumlarının baş göstermesi konusundaki endişesini dile getiren Macron, yaza kadar her sektörden "su tasarrufu planı" oluşturmasını talep edeceklerini aktardı.

Macron, Fransa'da geçen sene ciddi bir kuraklık olduğunu, 2 bin belediyenin su tedariğinde sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Etiketler : macron fransa Hautes-Alpes vilayeti

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