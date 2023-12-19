Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de önemli temaslarda bulundu.

Önce Macar mevkidaşı Katalin Novak, ardından Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hediye etti.

Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesine karşılık olarak Macar atı takdim etti.

The best deal I've ever made! For one horse power, I got 435. Welcome to #Hungary President @RTErdogan ! �������� pic.twitter.com/RVmEgHROGn — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2023

"1 BEYGİR GÜCÜNE KARŞILIK 435 BEYGİR GÜCÜ ELDE ETTİM"



Karşılıklı jestlerin ardından Macaristan başbakanı, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Orban, "Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.