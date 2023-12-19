VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 şüphelinin yakalandı
Borsa güne düşüşle başladı
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması meydana geldi
Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
19 Aralık 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 10:15:00

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, bu yıl 21'inci yurt dışı ziyaretini Macaristan'a gerçekleştirdi. Macar mevkidaşı Novak ve Başbakan Orban ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Orban, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de önemli temaslarda bulundu.

Önce Macar mevkidaşı Katalin Novak, ardından Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hediye etti.

Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesine karşılık olarak Macar atı takdim etti.

"1 BEYGİR GÜCÜNE KARŞILIK 435 BEYGİR GÜCÜ ELDE ETTİM"

Karşılıklı jestlerin ardından Macaristan başbakanı, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Orban, "Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan macaristan viktor orban togg
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX